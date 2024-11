Auser all’attacco del Comune: "Tagliati i soldi al volontariato": "Bando a gennaio. Sarà retroattivo"

"Il Comune di Forlì, per il 2024, non ha previsto a bilancio le risorse per dare un modesto aiuto economico alle associazioni di volontariato. Con questa scelta ha rotto una consuetudine che, con poche migliaia di euro, avrebbe consentito di fronteggiare almeno in parte le spese correnti". Interviene così la presidente di Auser Forlì, Maria Luisa Bargossi, mettendo per iscritto il pensiero dell’associazione, aggiungendo l’augurio che "la Giunta possa rapidamente rimediare con fatti concreti". "Il bando a cui fa riferimento la presidente Bargossi uscirà a gennaio", è la risposta dell’assessora al welfare Angelica Sansavini.

L’Auser è impegnata nelle iniziative di aiuto alla persona, in particolare gli anziani, nel contrasto alla solitudine e alle fragilità. Nel dettaglio, tra le sue richieste c’è che Alea ripristini l’esenzione dalla tassa sui rifiuti che Hera aveva riconosciuto alle associazioni di volontariato. "Una voce che grava pesantemente sui nostri bilanci". Senza le risorse richieste, scrive sarcasticamente la presidente, "spero che i benzinai ci regalino i carburanti, i meccanici i pezzi di ricambio, le assicurazioni le polizze, le tipografie la stampa dei nostri materiali". Di contro, arriva un attacco diretto alle spese previste dal Comune per il prossimo Natale: "Invito i cittadini che si allieteranno a passeggiare sotto le luminarie di ‘Forlì che brilla’ a ricordare le vere priorità solidaristiche del Comune", chiedendo che l’opposizione in consiglio comunale intervenga (Maria Luisa Bargossi è stata assessora della Provincia di Forlì-Cesena). L’Auser garantisce comunque che continuerà "con le forze dei suoi volontari" nei servizi di accompagnamento ai presidi sanitari, nell’organizzazione di iniziative culturali, nella collaborazione con i quartieri, "a combattere la solitudine e a rompere l’isolamento".

Alle accuse ha risposto la titolare dell’assessorato al welfare, Angelica Sansavini. "Ci tengo a rassicurare Auser e tutte le associazioni di volontariato sulla volontà di questa Amministrazione di continuare a sostenere non solo a parole, ma con i fatti e le risorse, chi opera nel terzo settore e promuove azione solidaristiche a favore dei più fragili. Il bando a cui si riferisce la presidente di Auser uscirà a gennaio, con la possibilità, per le associazioni di volontariato, di rendicontare nell’anno nuovo anche tutte quelle attività realizzate nei mesi precedenti". C’è perciò "un’importante finestra di retroattività" e "un margine di flessibilità sull’erogazione delle risorse che mette al sicuro i bilanci delle associazioni".

Insomma, il Comune garantisce che "i soldi ci sono e come sempre non mancheremo di erogarli a chi, con tanto amore e senso civico, dedica il proprio tempo e le proprie energie a chi vive situazioni di fragilità e marginalità".

