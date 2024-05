Auser, incontro su primo soccorso e manovre salvavita

Si concluderà oggi a Portico alle 16.30 presso la scuola Ambrogio Traversari, il ciclo di conversazioni ‘Non ci sono più i nonni di una volta’, ideato dall’Auser. Protagonista il formatore Franco Papi, sul tema ‘Primi interventi di soccorso, manovre salvavita’. In concomitanza con l’incontro, il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini. Venerdì scorso l’Auser di Forlì ha svolto nel teatro Iris Versari di Portico l’assemblea generale dei delegati del Comprensorio di Forlì, presieduta dalla presidente Maria Luisa Bargosi che ha tracciato un bilancio positivo del 2023, "nonostante le difficoltà e problemi dovuti all’alluvione, frane di maggio. Il 2024 sarà l’anno della ripresa per reclutare nuovi soci, cercare nuovi volontari e per selezionare nuovi dirigenti".

q. c.