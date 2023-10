Autunno Slow nel Parco: escursioni e iniziative

E’ pronta a partire la XII edizione di ‘Autunno Slow’ nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Un calendario fitto di iniziative che accompagnerà i residenti e i turisti dell’area protetta tosco romagnola in queste prime giornate di ottobre fino a tutto novembre. In sintonia con il sempre più appassionante ‘fall foliage’, ‘Autunno Slow’ propone sette settimane dedicate alla natura del Parco nazionale. Per respirare e ammirare l’autunno scoprendo uno dei più affascinanti spettacoli naturali: i colori della foresta, con i suoi effetti cromatici più intensi, che solo per pochi giorni si accendono di infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e arancioni.

Escursioni, passeggiate, laboratori, mostre, workshop di fotografia, sagre, degustazioni e tante iniziative speciali faranno vivere la magia dei paesaggi autunnali alla scoperta di un territorio e delle sue più prestigiose proposte culturali ed enogastronomiche. Un autunno ideale quindi anche per ‘mangiare slow’, assaporando le ricette locali a base di prodotti tipici della stagione come funghi, castagne, zucche, miele, formaggio raveggiolo dell’Appennino tosco romagnolo, pecorino toscano e altri prelibati sapori ereditati da antiche ricette e protetti dai presidi Slow Food. A dare un tono internazionale al programma ci ha pensato già da alcuni anni The Independent, giornale britannico on line, che in un articolo ha annoverato le foreste dell’appennino forlivese tra le migliori mete al mondo da visitare in autunno al fianco di altri incantevoli paesaggi come ad esempio la Wye Valley in Inghilterra o la Provenza.

Tra gli appuntamenti da non perdere, dopo il censimento al bramito del cervo con il coinvolgimento di 500 tra agenti forestali, operatori e volontari; le sagre autunnali del circuito ‘feste sagge’; workshop fotografici nella Foresta di Campigna e della Lama con escursioni guidate alla scoperta delle foreste più colorate d’Italia,

In Campigna, sabato 28 e domenica 29 ottobre, un weekend dedicato alla scoperta dei colori in bici: con la presentazione della nuova edizione della guida ‘In Bici nel Parco’, pubblicazione che raccoglie gli anelli più suggestivi da percorrere in sella alla mtb, e due escursioni guidate in e-bike. In generale sono tante le iniziative che coinvolgono tutto il territorio del Parco festival letterari; escursioni tematiche come i ‘Sentieri di gusto’, una rassegna di escursioni alla scoperta del territorio del Parco e dei suoi sapori, organizzate coinvolgendo guide e strutture aderenti alla Carta Europea del Turismo Sostenibile e le aziende agricole consigliate dal Parco, aspettando novembre il convegno ‘Oltreterra. Nuova economia per la montagna’. www.parcoforestecasentinesi.it

Oscar Bandini