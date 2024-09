Avis di Predappio, festa in piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi di Predappio domani csarà animata da una giornata di festa, per rendere omaggio ai donatori di sangue ed emocomponenti. Infatti l’Avis celebra la 39ª edizione della ‘Festa del Donatore’, un appuntamento promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’evento è incluso nel cartellone ‘Predappio vive l’estate’, la rassegna che anima il paese e le sue frazioni fino alla fine di settembre, programmato in collaborazione con l’Associazione culturale ‘Teatro delle Forchette’ e in sinergia con le associazioni e realtà del territorio.

La giornata dell’Avis si aprirà con la messa, celebrata dal parroco don Massimo Bonetti nella chiesa di Sant’Antonio alle ore 11, cui seguirà l’omaggio al monumento del Donatore presso il parco comunale. Alle 12.30 si terrà il pranzo con lasagne (anche vegetariane) e tanto altro presso lo stand gastronomico, che sarà operativo anche in serata a partire dalle 18. Il servizio bar sarà invece curato dai ragazzi dell’Azione Cattolica. Nel pomeriggio è previsto un torneo di marafone alle 15.30, mentre la serata si chiuderà dalle 19.30 in poi con il ballo e lo spettacolo animato dalla scuola ‘New Dance Club’.

Sempre in piazza Garibaldi, sarà anche allestita la mostra fotografica con le opere dei partecipanti al corso fotografico per principianti ‘Obiettivo Avis’, promosso dall’associazione la scorsa primavera. "L’iniziativa – spiega la presidente dell’Avis locale, Michela Picchi – ha potuto contare sulla competenza, messa a disposizione gratuitamente, sia per il corso sia per l’allestimento della mostra, dei docenti Silvio Zanotti e Luca Bruni".

L’Avis di Predappio, guidato da alcuni anni dalla dinamica Michela Picchi, è formato da 253 soci fra donatori e collaboratori, impegnati in questi giorni ad organizzare la manifestazione, che ogni anno attira nella cittadina del Rabbi molti partecipanti anche da fuori.Oltre alla Festa del Donatore, l’Avis organizza altre iniziative e manifestazioni di solidarietà e sociali. A questo proposito annuncia la presidente Picchi: "Per ottobre stiamo preparando una camminata serale sulle nostre colline, come molti hanno richiesto". Commenta il vicesindaco Luca Lambruschi: "A Predappio la Festa dell’Avis è molto sentita, come dimostra anche l’alto numero di donatori e volontari dell’associazione, che svolge varie attività sociali. Io stesso parteciperò come donatore e amministratore comunale".