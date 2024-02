Banca Generali in città. Ecco la prima filiale: "Più vicini al territorio"

Banca Generali ha inaugurato ieri pomeriggio il suo primo sportello a Forlì, in piazza XX Settembre, tra l’altro in pieno centro, a due passi da piazza Saffi. La banca, che a livello nazionale conta oltre 300mila clienti, con 48 filiali bancarie e 171 uffici a disposizione degli oltre 2.200 consulenti finanziari, cresce a doppia cifra in Romagna e apre all’inserimento di nuove figure. "Siamo davvero felici di poter aprire questa splendida filiale – ha dichiarato Marco Bernardi, vice direttore generale –. In un momento in cui le pressioni economiche e gli effetti dell’inflazione si fanno sentire sul risparmio, abbiamo voluto accelerare gli investimenti sul territorio, rafforzando la nostra presenza per rispondere al forte richiamo di protezione e consulenza che ci arriva dalle famiglie". Al taglio del nastro era presente anche il sindaco Gian Luca Zattini, oltre al responsabile dell’area consulenti, Stefano Lenti. La Romagna è un’area in sensibile sviluppo all’interno del progetto commerciale di Banca Generali Private. In regione la banca può contare infatti su un valore di oltre 11,6 miliardi in attività finanziarie, in crescita rispetto ai 9,4 di dicembre 2021, e su 286 consulenti, superiori ai 265 del gennaio 2021. Nello stesso periodo di tempo, in provincia di Forlì-Cesena, sono cresciuti i movimenti per circa 200 milioni, grazie a una ventina di consulenti presenti sul mercato. "Abbiamo studiato gli spazi della filiale in pieno centro – prosegue Bernardi –, proprio per avvicinare ai nostri clienti tutte le soluzioni e gli strumenti utili ai loro bisogni. Siamo consapevoli della responsabilità sociale del nostro lavoro e continuiamo a credere nel valore delle persone e nella relazioni di fiducia e intendiamo rafforzare anche le iniziative al fianco della comunità per portare in città il nostro impegno per lo sviluppo". La banca ha inteso così proseguire l’espansione sulla via Emilia, dopo le aperture degli sportelli di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Rimini e Modena. Gianni Bonali