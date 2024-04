Basket serie D,. Colombo guida il blitz dell’Artusiana a Imola

Preziosa vittoria per l’Artusiana Forlimpopoli che battendo a domicilio l’International Imola per 67-81 (18-24; 38-38; 49-61) interrompe la striscia negativa e si riporta a debita distanza dalla zona playout. Sin dall’avvio, i ragazzi di coach Marcello Casadei si portano avanti, guidati dal duo Colombo-Nucci, ma la reazione degli imolesi con Baldassarri riporta il punteggio in parità all’intervallo. Dopo la pausa, però, ancora Forlimpopoli scappa via oltre il +10.

Il tabellino: Gorini 9, Giannessi ne, Valgimigli 6, Nucci 22, Cristofani 3, Piazza 4, Lanzoni 4, Fustini ne, Vadi 3, Betti, Agatensi 4, Colombo 26. All.: Casadei.