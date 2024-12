"Bene, ma servono effettivi controlli"

"Come per tutte le cose, anche per il monopattino era necessaria una regolamentazione. Ma creare tante leggi di per sé non basta, è necessario che poi vengano fatte rispettare dalle forze dell’ordine". Un’opinione positiva verso le novità appena introdotte arriva da Luca Massari, che sottolinea però la necessità di effettivi controlli.

Per quanto riguarda il possibile calo di utenti in monopattino a causa delle norme più stringenti, Luca ricorda i precedenti storici: "Quando resero il casco obbligatorio sulle moto sembrava che nessuno le avrebbe più usate. Invece poi la gente si è abituata ed è diventata una consuetudine. Secondo me sarà così anche stavolta".