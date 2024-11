Bertinoro, la minoranza si divide in due

A Bertinoro l’opposizione all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Gessica Allegni raddoppia. Saranno due infatti adesso i gruppi consiliari a ribattere alle posizioni della maggioranza. Nessun cambio di numeri però: semplicemente, il gruppo di minoranza, BartnOra, che fino a ieri contava 5 consiglieri, si è spaccato praticamente a metà, con i consiglieri Erica Giunchi, Gabriele Lolli e Andrea Casali che ne sono usciti e sono entrati nel gruppo misto.

"La scelta di uscire dal Gruppo Bartnora è stata discussa e condivisa prima, in accordo con i consiglieri Barbara Asioli e Sergio Moretti – spiega Giunchi, che del gruppo misto è diventata portavoce –, alla luce di una esigenza per ciascuno di noi di portare avanti l’attività di opposizione in consiglio comunale con il metodo che più ci rappresenta e che rispecchia la nostra indole personale".

La stessa consigliera ha spiegato nel corso della seduta di giovedì, che ha sancito la formazione del nuovo gruppo, come il progetto BartnOra rappresentasse una moltitudine di cittadini, "non solo elettori che appartenevano o simpatizzavano per schieramenti politici diversi, spesso opposti, ma anche persone che si definiscono non schierate e, tra virgolette, non politiche". Spiegando dunque come si siano resi conto che non esista un solo modo di fare opposizione, da qui la decisione di "portare avanti gli stessi problemi in una modalità disgiunta, perché ognuno di noi consiglieri si senta libero di agire nel modo che meglio lo rappresenta e per il quale tanti cittadini gli hanno dato mandato".

Una divisione che era nell’aria da qualche tempo, tanto che il capogruppo di maggioranza, Ilic Poggiolini, aveva scritto in un comunicato, in risposta ad un attacco di Asioli, "se questo fosse condiviso anche dagli altri appartenenti al suo gruppo". Rimangono in BartnOra così la candidata sindaca che sfidò Allegni, Barbara Asioli, di inclinazione repubblicana, e Sergio Moretti, appartenente a Fratelli d’Italia.

Nel suo intervento in aula Giunchi ha poi precisato, rispetto ai rapporti con l’ex gruppo di appartenenza "noi siamo e restiamo dalla stessa parte, rimanendo saldi e uniti sui temi più importanti. Usciamo dunque dal gruppo consiliare per poter lavorare in modo più fluido e costruttivo, non certo per rinnegare un progetto che, anche in termini numerici, ci ha dato grosse soddisfazioni".

Gabriele Lolli, che ora fa parte del gruppo misto, fu il consigliere comunale che prese il maggior numero di preferenze nell’ottobre del 2021.