Bertinoro, sos via Romana: "È quasi impercorribile"

La via Romana a Bertinoro è una stradina che si inerpica nelle colline in località Collinello, proprio al confine tra il Balcone di Romagna e Cesena. Una strada che può essere percorsa "solo da guidatori esperti tanto è messa male" segnala Davide Scardovi, uno degli otto frontisti che si affacciano su questa via lunga circa un km. La gestione della percorribilità della stessa è data in gestione al Consorzio Strade di Cesena, a cui i frontisti hanno inviato lo scorso 10 dicembre una dettagliata relazione su frane, smottamenti, banchine non transitabili e restringimenti di carreggiata, "tutte segnalazioni che da anni inoltriamo, ma che puntualmente non vengono affrontate".

"Noi paghiamo al consorzio ogni anno una quota – spiega Scardovi –, così come il Comune di Bertinoro e quello di Cesena, ma a fronte di quanto elargito non riceviamo il servizio". Gli esempi si sprecano. "In alcuni tratti, su curve strette, l’asfalto è stato depositato semplicemente rispettando la larghezza della strada – spiega Scardovi – benché fosse stato richiesto e concordato con il Consorzio un allargamento della carreggiata". Questo per permettere alle auto di fare la curva con una sola manovra e non con due come succede ora. Negli stessi tratti i mezzi più grandi, per esempio il camioncino per la raccolta dei rifiuti, scava con le ruote il bordo della carreggiata. In un tratto la strada è interessata da uno smottamento che si è accentuato con l’alluvione. "Si è in attesa dei finanziamenti per il ripristino – continua Scardovi –, ma al momento non si è mosso nulla e il passaggio per le auto è veramente stretto".

Un altro tratto, lungo circa 50 metri, ha subìto il cedimento verso valle della carreggiata. "In questo caso avevano calcolato male la lunghezza – spiega Scardovi – e invece di trovare le risorse per i 50 metri danneggiati li hanno trovati per 20, quindi non si è fatto nulla". E poi ancora: asfaltature che sono state eseguite lasciando scalini in ingresso a un viale di accesso a una casa, e scoli e fossi che non sono stati realizzati. "Non sappiamo più a chi rivolgerci – continua –, le nostre segnalazioni sembrano cadere nel vuoto. Abbiamo interessato anche il Comune di Bertinoro, nella speranza che qualcosa si muova prima che la strada sparisca".