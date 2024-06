Bertinoro, una super notte tra piadina e liscio

Quella del 2023 è stata la prima edizione del Piadina Night a Bertinoro, quest’anno si conferma e aggiunge un Dancing nel titolo a voler celebrare un grande compleanno, quello dei 70 anni di Romagna Mia, inserendosi così nel programma della Notte Rosa. Due simboli della nostra terra s’incontrano così il 5 luglio sul Balcone di Romagna per il ‘Piadina Dancing Night’ in una magica serata tra enogastronomia, show cooking, musica e intrattenimento. Appuntamento alle 19 in piazza della Libertà, la splendida terrazza con affaccio sulla Romagna. Protagonista indiscussa sarà la piadina, regina delle tavole e dello street food che potrà essere gustata con farciture classiche e gourmet, studiate appositamente per la Notte Rosa. Ad accompagnare gli assaggi, ci saranno i vini dell’associazione Vignaioli di Bertinoro. In programma anche show cooking con la maestra di cucina Carla Brigliadori e un laboratorio per i più piccoli.

"Dopo la preziosa collaborazione dello scorso anno – affermano la sindaca, Gessica Allegni, e il presidente del Consorzio di Promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp, Alfio Biagini – siamo contenti di confermare questo sodalizio". Le farciture saranno a base di prodotti tipici dell’Emilia Romagna: la coppa piacentina Dop, lo squacquerone di Romagna Dop, la patata di Bologna Dop, la cipolla di Medicina, l’aceto balsamico di Modena Igp e tante altre prelibatezze abbinate ai vini tipici della Sottozona di Bertinoro, Albana e Sangiovese in testa. I prodotti saranno serviti dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Artusi di Forlimpopoli, coordinati dal maître Stefano Buda e dalla chef Silvia Mariani, mentre i vini saranno serviti e raccontati dai sommelier di Ais.

Carla Brigliadori dell’associazione Chef to Chef, appena rientrata da New York, dove ha rappresentato il food dell’Emilia-Romagna insieme a una delegazione regionale, firmerà una farcitura inedita e segreta dedicata alla Notte Rosa e dialogherà con i bambini durante il laboratorio ‘con le mani in pasta’.

Dopo le 21,30 musica dal vivo con ‘Un Ballo liscio’ a cura di Tesi & Carboni, per rendere omaggio all’inno della nostra terra composto 70 anni fa dallo ‘Strauss di Romagna’ Secondo Casadei, la cui figlia, Riccarda ha voluto lasciare un messaggio proprio in occasione di questo evento: "Io e la mia famiglia ringraziamo di cuore il Comune di Bertinoro, una località speciale, a cui siamo affezionati. Qui mio padre aveva tanti amici e sostenitori e veniva spesso a suonare con la sua orchestra. C’è una canzone dialettale, un popolare ritmo allegro molto coinvolgente e brillante, lanciato dall’orchestra Casadei, ‘A sem di rumagnul’, in particolare nei versi: ‘us pis e’ven d’Bartnora…’, che ricorda con tanta allegria e simpatia il bellissimo ‘balcone della Romagna’, città del vino e dell’ospitalità". Per favorire l’accessibilità al borgo saranno in funzione navette gratuite dai parcheggi di Badia e Allende.

Matteo Bondi