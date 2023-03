Incidente Forlì, scontro fra due camion sulla Bidentina: danni a un’abitazione, dispersi centinaia di polli

Civitella (Forlì), 24 marzo 2023 - Un camion con rimorchio che trasportava polli per la macellazione e una betoniera sono venuti a collisione alle 9.15 circa sulla Bidentina nell’abitato di Nespoli. Nell’urto il camion si è ribaltato finendo per abbattere la cancellata e invadere il cortile di una casa.

Sul terreno dell’abitazione stessa sono finiti centinaia di polli che venivano trasportati sul mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 (ma non risultano fortunatamente conseguenze per le persone, nemmeno per il camionista il cui mezzo si è ribaltato) e due squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, all’opera per mettere in sicurezza l’autoarticolato e la betoniera.

Le squadre operavano anche per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'abitazione danneggiata dal rimorchio. La strada è stata chiusa ed è stato necessario l’utilizzo di una gru.