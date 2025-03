Biglietti con il Qr code: si leggono col telefonino. “E niente aumenti”

Forlì, 1 marzo 2025 – Entrano in vigore oggi i nuovi biglietti dei bus per tutte le linee, che gradualmente prenderanno il posto dei titoli di viaggio magnetici tradizionali utilizzati negli ultimi venti anni. Qual è la novità? Il Qr code. Ovvero il codice fatto di quadratini bianchi e neri che si può inquadrare con il proprio telefonino smartphone. Un’innovazione dal punto di vista del trasporto pubblico locale.

Nel bacino di Forlì-Cesena, dove Start Romagna trasporta oltre 18,5 milioni di passeggeri ogni anno, i nuovi biglietti saranno da domani disponibili presso il Punto Bus vicino alla stazione di Forlì e le rivendite autorizzate. ‘Urbano Forlì’ è il formato, per capirci, con validità temporale di 60 minuti a partire dalla convalida. La tariffa si mantiene di 1,30 euro per effetto di un contributo del Comune di Forlì che ha consentito di evitare un aumento. Fino al 30 giugno 2025 i nuovi biglietti Qr Code coesisteranno con i ‘vecchi’ titoli magnetici, che potranno essere utilizzati da chi ne fosse ancora in possesso senza bisogno di sostituirli: poi subentrerà in toto la nuova modalità.

In cosa consiste l’innovazione? Permetterà agli utenti del servizio di verificare comodamente e in ogni momento dal sito la validità residua del biglietto o le corse rimanenti di un biglietto multicorsa, scannerizzando il Qr Code del titolo o digitando il suo codice. Naturalmente il codice serve anche per convalidare il biglietto: andrà esposto al lettore ottico posto sotto l’apparecchio che si trova a bordo: un messaggio sul display e un segnale acustico confermeranno l’avvenuta validazione.

Sul tema è intervenuto il presidente di Start Romagna, Roberto Sacchetti: “L’innovazione tecnologica incide con sempre maggiore efficacia nell’esperienza di viaggio degli utenti del trasporto pubblico locale – commenta –. Oggi partiamo infatti con il Qr code sul titolo fisico, ma a breve arriverà ai canali digitali già in uso, come la app, e a nuovi canali di vendita in fase di sviluppo, rendendo sempre più immediato l’acquisto”. Forlì sarà il primo comune in Romagna a sperimentare la novità.

L’assessore Giuseppe Petetta sottolinea soprattutto l’aspetto tariffario: “Anche per il 2025 il costo della corsa semplice nell’ambito urbano di Forlì sarà di 1,30 euro, a fronte di 1,50 già in vigore dal 2023 in tutto il bacino. In un periodo caratterizzato da rincari di ogni tipo e da Comuni, come Bologna, che hanno deciso di aumentare le tariffe del trasporto pubblico locale di oltre il 50%, la scelta di quest’amministrazione di mantenere invariato il costo del biglietto dell’autobus si configura come un gesto di grande responsabilità e vicinanza verso tutti gli utenti. Oltre a questo, la nuova versione Qr Code dei biglietti di Start Romagna rappresenta un valore aggiunto in termini di praticità e trasparenza. Un motivo in più per viaggiare sui nostri mezzi pubblici”.