Blitz in centro con maxi sequestro di droga. Fuga e arresto, 2 chili di hashish nello zaino

Li hanno visti in piena notte. Erano le tre e mezzo. Un gruppetto nel cuore della città, tra piazza Saffi e corso Mazzini. Gli agenti della questura si sono subito fiondati, per un controllo. Chiaro: perché quell’assembramento di notte in centro città?

Lo riconoscono subito i poliziotti, quel tizio, origine pakistana, che sta in mezzo a quel gruppetto e che di solito si muove come un razzo su un monopattino. Era già noto. Per diversi episodi in cui s’era fatto notare per la sua ’esuberanza’. Tanto che aveva subìto in un recente passato una misura di prevenzione: divieto di accesso ai centri urbani, emesso dal questore di Forlì, per la sua "pericolosità".

Gli agenti se lo ritrovano così di fronte, e lui appena li scorge scappa. Fuga brevissima: una volta catturato, dallo zaino, che emanava un odore intensissimo, gli agenti hanno estratto venti panetti di hashish integri e sigillati, per un peso complessivo di 2 chili.

Altri 50 grammi di droga l’uomo li aveva occultati nelle tasche dei pantaloni, oltre alla somma di cento euro (ritenuta dagli inquirenti provento di attività di spaccio), e tre telefoni cellulari spenti, privi di smart card, che per l’accusa sarebbero rubati. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e applicando la misura della custodia cautelare in carcere.

Un blitz antidroga che rientra a pieno titolo nell’organizzazione del controllo del territorio del centro storico, area caldissima sul versante della sicurezza legata al fattore migratorio. Un quadro che si lega, analogamente, al decoro urbano; due concetti – sicurezza e decoro urbano – attorno ai quali amministrazione, opposizioni consiliari, associazioni civiche, residenti, hanno innescato una reiterata dialettica fatta di dibattiti e incontri.

Così l’altra notte non appena notano quell’assembramento (tre ragazzi e una ragazza), gli agenti delle volanti spingono sul gas e in pochi istanti arrestano quel tizio, con due chili di droga nello zaino.