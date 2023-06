Bollette e affitto, contributi per famiglie in difficoltà

E’ aperto il bando, indetto dal Comune di Bertinoro, per contributi finalizzati al pagamento di utenze e affitto, destinato ai nuclei familiari in difficoltà. I cittadini con Isee fino a 14.667 euro potranno presentare la domanda entro il 7 luglio agli uffici del settore servizi sociali. E’ stata ampliata la platea dei nuclei familiari che possono accedere ai contributi, infatti il limite massimo per ottenere aiuti è stato alzato da 10.992 al 14.667 euro di isee, passando dal 150% al 200% del minimo Inps.

"Questa è la novità più importante introdotta nel nuovo bando – specifica l’assessora al welfare, Silvia Federici –, volevamo raggiungere un maggior numero di famiglie con sostegni economici, poiché la crisi, con l’aumento delle tariffe energetiche e del costo dei beni di prima necessità, ha colpito non solo le fasce di reddito più basse, ma anche le famiglie che si trovano poco al di sopra della soglia di povertà. Abbiamo ritenuto di dare una risposta anche a questa fascia di reddito spesso dimenticata, con aiuti concreti non solo con questo bando, ma anche con agevolazioni nelle tariffe scolastiche. Gli anni scorsi abbiamo erogato aiuti economici ad oltre 100 famiglie, ma per il 2023 prevediamo numeri maggiori". I contributi, sia per il pagamento delle utenze che per quello relativo all’affitto, vengono modulati in base alla composizione del nucleo familiare. I residenti negli alloggi Erp (case popolari) potranno avere accesso unicamente ai contributi sulle utenze. Tutte le informazioni e le modalità per fare richiesta sono pubblicate sul sito comune.bertinoro.fc.it, in alternativa ci si può mettere in contatto con lo Sportello Sociale: 0543 469232; [email protected]