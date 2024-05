Boom di presenze per Rodari: 5mila persone e 85 classi coinvolte

I tre giorni di celebrazioni per i 50 anni della visita di Gianni Rodari a Forlì si chiudono con un boom di presenze. Sono, infatti, 5mila le persone che hanno partecipato ai numerosi incontri che hanno animato il programma della rassegna ‘Comunità educanti e creatività al servizio del bambino’ promossa dal servizio scuola e sport dell’assessorato alle politiche educative guidato da Paola Casara.

Era il gennaio 1974 quando Gianni Rodari, insegnante, scrittore e pedagogista, fece visita ai servizi per l’infanzia locali, lodandone la qualità e la lungimiranza nelle scelte educative. Da sempre attento ai processi creativi e all’arte di inventare storie, Rodari ha formato molte generazioni di insegnanti ed educatori, tra questi anche professionisti locali. Forlì ha voluto ricordare quell’incontro con laboratori artistici, letture animate, artisti di strada, balli, mostre itineranti e rappresentazioni teatrali.

"A gennaio – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – un gremito convegno nel salone comunale ha dato il via a un nutrito cartellone di eventi dedicato alla memoria e all’operato di Gianni Rodari, che si è concluso con il festival ‘Rodari tra i banchi: la città della fantasia’".

La Fabbrica delle Candele si è trasformata per tre giorni nel centro della creatività dove i bambini, di tutte le età, e le loro famiglie hanno potuto imparare insieme divertendosi.

"È stata l’occasione – continua Zattini – per mettere in scena ciò che nel corso dell’anno scolastico diverse classi di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie hanno realizzato in collaborazione con le numerose associazioni che hanno dato il proprio contributo per permettere ai bambini di esprimere la propria fantasia".

Non solo un festival per celebrare e ricordare ma anche un vero progetto educativo che ha appassionato molti istituti: "La rassegna si è proposta anche come il coronamento del progetto ‘creatività tra i banchi’ – conclude il sindaco – che i bambini e le bambine delle scuole forlivesi hanno seguito coinvolgendo circa 85 classi. Il percorso è stato portato avanti nel rispetto di quello che era il più grande messaggio che Rodari ci ha lasciato: porsi al servizio dei piccoli, della loro fantasia, stimolandola e coltivandola con ogni mezzo possibile".

Tra gli enti che hanno collaborato all’iniziativa: Di scena in scena (capofila di rete), Cosascuola, InArte, Collego, Fantariciclando, Sedicicorto, Compagnia Bella, Orto del Brogliaccio, Compagnia Quelli della Via, Teatro delle Forchette, Grandi Manovre Associazione Culturale.

v.p.