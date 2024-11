Borgo dei Guidi, agriturismo chiuso per lavori di ristrutturazione

Sono due le novità in casa Poderi dal Nespoli 1929 di Civitella. L’agriturismo Borgo dei Guidi a Villa Rossi a Cusercoli sarà chiuso per un periodo di ristrutturazione fino a metà aprile 2025. "Questa pausa ci permetterà di lavorare intensamente – scrivono i proprietari della nota azienda vinicola – per rendere il ristorante/ b&b e tutte le attività connesse ancora più accoglienti. Continuano invece le attività della cantina (per la quale si possono prenotare visite guidate) e la vendita diretta delle presso l’Argea Wine Shop". La seconda novità è la conferma dell’adesione al Romagna Bio Distretto, il primo distretto biosimbiotico certificato in Italia. Un progetto che abbraccia 49 aziende agricole e 5 comuni dell’Appennino forlivese, uniti dall’impegno a proteggere il territorio e valorizzare le sue risorse naturali. L’agricoltura biosimbiotica arricchisce il suolo di microrganismi che rendono le viti più robuste e resilienti agli stress ambientali. "Nasce così Gualdo – aggiungono – il primo vino biosimbiotico certificato di Poderi dal Nespoli: un Sangiovese della denominazione Romagna Doc, dal colore rosso brillante e dai profumi intensi di ciliegia e viola". Rispetto al biologico, il metodo biosimbiotico lavora in profondità, migliorando la biodiversità microbiologica e la vitalità del suolo. Gli studi mostrano come, a tre anni dall’adozione del protocollo di coltivazione bio-simbiotico, ci sia stato un aumento, anche del 5%, del peso degli acini, sinonimo di maggior vigoria naturale delle viti, e una maggiore concentrazione di polifenoli. "La nostra azienda – concludono – conferma il legame profondo con la natura attraverso un’azione mirata alla protezione del territorio e alla produzione di vini di qualità e sostenibili".

o.b.