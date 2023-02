Borgo dei Guidi: "Pronti a una grande primavera"

Due anni fa l’amministrazione comunale di Civitella, tramite un avviso pubblico, ha verificato la disponibilità di soggetti privati a mettere a disposizione le loro dimore, anche destinate ad attività ricettive alberghiere e di ristorazione, per i matrimoni. Si tratta di un comodato gratuito per la durata di 3 anni, concesso a quei locali che risultino idonei per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili: una scelta che si è presto rivelata un successo.

"Le mode sono cambiate e sposarsi in un bel luogo è certamente preferibile ad una sala del municipio. Del resto le dimore di pregio pubbliche o private non mancano – chiarisce l’assessore al turismo Francesco Samorani –, penso ai giardini pensili al Castello di Cusercoli, ma anche ad alcuni agriturismi. Così, per non creare discriminazioni, abbiamo pensato all’avviso pubblico con relativa manifestazione di interesse. Ricordo che la celebrazione del matrimonio è una cerimonia pubblica, i locali concessi in uso devono essere quindi accessibili al pubblico, possedere requisiti di idoneità ed essere adeguatamente arredati e attrezzati in relazione alla funzione cui saranno adibiti e che la verifica di idoneità dei locali sarà oggetto di valutazione – conclude – a seguito di sopralluogo effettuato da personale del Comune".

E proprio nel territorio comunale, all’agriturismo Borgo dei Guidi di Villa Rossi, presso l’azienda Poderi dal Nespoli a Cusercoli, la celebrazione di matrimoni è diventata una attività di successo con indubbie ricadute economiche per i gestori e non solo. La Borgo dei Guidi, di cui è titolare Giacomo Babini, è una delle location vincitrici del Wedding Award 2023 di ‘Matrimonio.com’, confermandosi come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia.

"Abbiamo lavorato molto nel 2022 – precisa Babini – recuperando anche le cerimonie saltate causa Covid. Siamo diventati un punto di riferimento in Romagna per il wedding grazie ad uno staff affiatato e competente a partire dalla wedding coordinator Sara. Le prenotazioni per le prossime cerimonie primaverili sono già incoraggianti. Possiamo infatti sfruttare ampi spazi all’interno della Vela ed esterni fino alla zona dell’orto – giardino oltre a quelli di Villa Rossi. Siamo immersi nelle colline e tra le vigne di un’azienda vinicola molto conosciuta come la Poderi dal Nespoli e così possiamo proporre di svolgere da noi oltre ai matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, pranzi e cene aziendali, meeting di lavoro e conferenze oltre a eventi di formazione e Team Building. Voglio ringraziare infine – conclude – il sindaco Claudio Milandri che con un atto amministrativo lungimirante ha aperto le porte a nuove iniziative imprenditoriali con indubbie ricadute economiche e occupazionali per la Val Bidente".

Oscar Bandini