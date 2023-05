Bruno Molea nominato al Cnel "Onorato per questo incarico"

Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la nomina del forlivese Bruno Molea a componente del Cnel (Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro), organo pubblico di consulenza di Camere e Governo sulle materie economiche e del lavoro. Molea figura tra i membri rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Il dirigente e politico forlivese, dal 2006 presidente di uno dei primi enti di promozione sportiva del Paese – Aics, Associazione italiana cultura sport – è stato nominato quale presidente di Fictus – Federazione degli enti culturali, di turismo e sportivi. Il Cnel è presieduto da Renato Brunetta.

"Sono onorato della nomina e dell’importante ruolo affidato – ha commentato Molea –. Cultura, turismo sociale e promozione sportiva sono settori che muovono lavoro ed economia: rappresentano il no profit del cosiddetto tempo libero che per troppo tempo è stato sacrificato a realtà minore. Così non è e tutti i settori hanno dimostrato, proprio in pandemia, quanta economia e posti di lavoro rappresentino. E anche ora, nel pieno dell’emergenza ambientale che sta mettendo in ginocchio la Romagna, il volontariato ha dimostrato quanta ricchezza è in grado di generare, a prescindere dalla propria provenienza. Svolgerò nel Cnel il mio compito con passione e impegno nella volontà di consolidare il ruolo del Terzo settore e di dare alla promozione sportiva e a quella culturale e del turismo sociale il posto che compete loro nell’ambito della programmazione sociale ed economica".

La nomina di Molea al Cnel era stata suggerita dal consiglio nazionale del ’terzo settore’, nel quale Molea siede da tempo e che aveva designato lo stesso presidente Fictus tra i sei rappresentanti del mondo dell’associazionismo sociale e del volontariato futuri membri del Cnel. Molea, 68 anni, è anche coordinatore della Consulta sport e benessere del Forum nazionale del Terzo Settore e presidente mondiale della Csit, la Confederazione internazionale dello sport amatoriale.

Composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e sociali, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza delle Camere e del Governo per diverse materie, tra cui la programmazione economica e sociale, e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale.