’Camera 237’ con ’gruppo nanou’

Fino al 16 dicembre Masque teatro ospita al Teatro Félix Guattari (via Orto del fuoco 3, Forlì) ’gruppo nanou’, che lavorerà a ’Camera 237’. Si tratta del secondo episodio del progetto ’Overlook Hotel’ che esplicita la relazione tra coreografia e linguaggio cinematografico, relazione da sempre cara alla compagnia. Si sceglie la Camera 237, luogo iconico e simbolico del celeberrimo libro e poi film ’Shining’, per sottolineare che il luogo è l’oggetto coreografico ed è lo scatenamento dell’immaginario, un mondo onirico e surreale, tra il subconscio e follia. Si sottolinea il desiderio di trasformare il rito performativo in un luogo da attraversare e in cui sostare. Con: Marco Valerio Amico (coreografo), Rhuena Bracci (coreografa e danzatrice), Marina Bertoni (danzatrice).

Per maggiori informazioni: http://www.masque.it.