Campagna acquisti Orienta Partners su Contrader, azienda dell’high tech

La forlivese Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in imprese dall’elevato potenziale di crescita, ha acquisito la maggioranza di Contrader, società nata a Benevento specializzata in consulenza e ingegneria IT, design e sviluppo sia di software. L’azienda ha sedi anche a Milano, Roma e Bari, e nei prossimi anni progetta di espandersi anche in altre regioni italiane.

Fondata nel 2016 da Sabatino Autorino, Contrader, inserita nel 2020, 2021 e 2022 tra le ’1000 Fastest Growing Companies’ dal Financial Times, offre servizi di consulenza in ambito high tech e disegna soluzioni digitali combinando competenze di ingegneria del software applicativo, di ingegneria elettronica e meccanica per diversi settori di mercato. Sviluppa inoltre soluzioni di sensoristica distribuita su supporti wearable e sistemi di telemetria in ambito Industria 4.0 ideando ed integrando anche algoritmi di Artificial Intelligence e DL. I suoi prodotti e soluzioni trovano applicazione in mercati ad alto tasso di crescita ed innovazione. Impiega circa 300 persone, distribuite tra le sedi di Benevento, Bari, Milano e Roma.

Grazie a quest’operazione, Orienta espande il portafoglio di società che compongono il suo progetto FA R Evolution, nato per puntare su realtà nel cui Dna sono scritte innovazione, tecnologia, digitale, ecosostenibilità e voglia di ’fare il futuro’ per mano di giovani audaci e intraprendenti.

Augusto Balestra, socio fondatore di Orienta Capital Partners, sottolinea che "con la sua carica d’innovazione, digitalizzazione e tecnologia pioneristica, Contrader incarna in toto lo spirito del nostro progetto FA R Evolution. Oggi il potenziale del digital engineering d’alto livello, applicata a settori chiave, è altissimo".

Insieme a Sabatino Autorino ed agli altri investitori coinvolti "vogliamo incrementare ancora di più gli straordinari ritmi di crescita di questa società – conclude Balestra – , affiancandola in un processo di managerializzazione e di acquisizione di realtà adiacenti caratterizzate da progetti complementari, aprendo nuovi segmenti di mercato in Italia e all’estero".