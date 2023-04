Campo scout in piazza A Forlì da 100 anni: un weekend di festa ricco di eventi

"È ancora scouting Forlì, un secolo di avventure": i prossimi 6 e 7 maggio il centro storico cittadino vedrà l’invasione di oltre 2mila scout che hanno aderito agli eventi che celebreranno il secolo di vita dell’Agesci forlivese. Infatti nel 1923, nella sede del Palazzo Orselli, viene fondato il reparto ‘Piero Delpiano’ da Mario Baldelli che aderisce all’Asci (associazine scouts cattolini italiani). A livello internazionale il movimento fondato dal generale inglese Robert Baden-Powell nel 1907, con simbolo il giglio sovrastato dalla scritta "Siate pronti", conta oltre 38 milioni di bambini, ragazzi e adulti che in 216 paesi del mondo perseguono uno scopo educativo e un ideale di vita.

Un programma di eventi che inizierà sabato 6 maggio alle 15 con l’alzabandiera e terminerà domenica 7 maggio alle 16 con la messa officiata dal vescovo Livio Corazza: personaggi, musica e spettacoli animeranno piazza Saffi e dintorni. Nella zona scout di Forlì operano 2075 persone suddivisi in 18 gruppi che coinvolgono 19 realtà parrocchiali: 13 in città e 5 nei comuni del territorio forlivese. "I 100 anni degli scout – spiega il vescovo Livio Corazza – sono un punto di arrivo di una sfida educativa che esprime coraggio, fede e fraternità. Una proposta di condivisione che si esplicita nella tenda della presenza e della spiritualità di piazza Saffi, che sarà un luogo di incontro, aperto a tutti, con sacerdoti e religiosi".

Sabato 6 maggio alle 18, presso il teatro ‘Diego Fabbri’, il noto sacerdote fondatore dell’associazione antimafia ‘Libera’ don Luigi Ciotti terrà invece una conferenza sul tema ‘La legalità oggi’, mentre alle 21 la piazza cittadina vedrà l’esibizione del gruppo musicale ‘Ariaperta’ diretto dal maestro Marco Sabiu, con gli ospiti Roberto Mercadini, Enrico Zambianchi e Cesare Pomarici che coinvolgeranno il pubblico presente.

"Una grande festa per la città – rimarca il sindaco Gian Luca Zattini – e per tutti i forlivesi che vorranno partecipare. Anch’io sono stato scout e sono felice che anche la mia nipotina di 8 anni abbia intrapreso questo percorso educativo di amicizia e vicinanza".

Domenica 7 maggio alle 10, invece, sarà protagonista don Erio Castellucci, forlivese ora vescovo di Modena-Nonantola, che quando era un semplice sacerdote era assistente spirituale dell’Agesci: terrà una conferenza sul tema ‘Chiesa e giovani, istruzioni per l’uso’. "Saranno giornate intense – afferma Paola Casara, assessore comunale politiche giovanili – con i ragazzi protagonisti di un cammino che li renderà dei cittadini migliori". "La legalità è un valore centrale – spiega l’assessore Maria Pia Baroni – e noi diciamo che se la legalità cresce, cresce Forlì". Quindi pantaloncini corti e fazzolettone al collo con l’obiettivo che è il motto scout per eccellenza: lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato.

Gianni Bonali