Carpena, ‘Weelchair’ al favorito Langlois

Era il grande favorito e alla fine ha tenuto fede ai pronostici: il francese Olivier Langlois, testa di serie numero 1 del tabellone, ha vinto il torneo di tennis in sedia a rotelle Itf Wheelchair ‘Città di Forlì’ al circolo tennis Villa Carpena dotato di un montepremi di 4.000 euro. In finale il transalpino ha sconfitto l’altoatesino Ivan Tratter (testa di serie numero 6) per 6-3, 7-6.

Nel torneo ‘Consolation’ successo della testa di serie numero 1 Lorenzo Degli Innocenti, che in finale ha sconfitto l’irlandese Garreth Greene, testa di serie numero 2, col punteggio di 6-3, 5-7, 10-6. Il torneo di doppio è stato vinto dalla coppia formata da Langlois-Greene, che ha superato la coppia italiana formata da Marco Pincella e Ivan Tratter 3-6, 6-1. 10-4. Nel tabellone femminile ha vinto la svizzera Angela Grosswiler, mentre nella categoria ‘Quad’ (disabilità anche agli arti superiori) affermazione di Hegor Di Gioia.

È stata una quattro giorni molto positiva per il circolo tennis forlivese organizzatore dell’evento, come detto da Roberto Capparelli, presidente della Ssd Carpena: "Il risultato è sotto gli occhi di tutti – le parole del dirigente –, tanta gente per la finale e per la premiazione, ma cosa ancor più importante oggi siamo riusciti a unire due mondi, vale a dire la realtà del tennis giovanile e quella del ‘Wheelchair. Era il primo anno di questo torneo, alla fine erano tutti contenti ed entusiasti ed abbiamo già gettato le basi per un futuro immediato e salire un gradino più in alto".

Infatti, negli stessi giorni del torneo, sui campi del circolo si è tenuta la ‘Junior Masters Road to Torino’, competizione giovanile che qualificava i vincitori al Master finale nel capoluogo piemontese nella stessa settimana delle Atp Finals. Due i tabelloni, uno per gli Under 13 e uno per gli Under 11. Doppietta faentina negli Under 13 con le vittorie di Diego Tarlazzi ed Emma Lanzoni. Nell’Under 11, fra i ragazzi affermazione di Riccardo Sartori e fra le ragazze di Alice Balducci del Tc Cesena (nella foto la premiazione di Olivier Langlois assieme ai baby vincitori dei masters Road to Torino).

