Case: affitti alle stelle. Incrementi del 34,6%: "Famiglie a dura prova"

In provincia cresce il problema del caro affitti. Secondo i dati forniti da Idealista ed elaborati dal sindacato inquilini, Sicet Cisl Romagna, le città romagnole hanno registrato incrementi significativi dei costi di locazione dal 2019 al 2024.

In particolare, nella provincia di Forlì-Cesena si assiste a un incremento del 34,62%: i prezzi sono passati da 7,80 euro al metro quadro a 10,50 a gennaio, per continuare a crescere fino a 11 euro ad aprile 2024. Negli ultimi quattro mesi si registra quindi un aumento del 4,76%. La situazione è analoga anche negli altri comuni romagnoli ma quello che rileva la situazione più critica da inizio anno è Ravenna con il 53,16%. A Rimini, invece, c’è stata una diminuzione del 10,51% nei primi mesi del 2024 tuttavia dal 2019 è la provincia con ha subìto un aumento impressionante del 147,12%.

"I comuni costieri – spiega Luca Giacobbe, segretario generale Sicet Cisl Romagna – sono quelli che maggiormente subiscono l’aumento degli affitti a causa della mancanza di regole sulle locazioni brevi". Il caro affitti mette a dura prova le famiglie nella ricerca di alloggi adeguati. La pressione finanziaria spinge molti a cercare alternative, come il trasferimento in zone meno costose o ad optare per la condivisione degli spazi abitativi. Tra i soggetti più colpiti dagli aumenti anche gli studenti universitari e i lavoratori che si trovano di fronte a enormi difficoltà nel trovare alloggi a prezzi accessibili. "Per far fronte a questa grave situazione – continua il segretario – occorre un intervento delle autorità e intervenire sulla fiscalità per incentivare i proprietari a utilizzare lo strumento del canone concordato e, quindi, garantire affitti sostenibili a tutte le fasce della popolazione più fragili".

Il sindacato degli inquilini ha avanzato alcune proposte al Governo:"Nei giorni scorsi – illustra Eugenia Cella, segretaria regionale Sicet Cisl – abbiamo inviato ai capigruppo del Senato e della Camera, alla conferenza delle Regioni e all’Anci una richiesta di incontro urgente per il rilancio delle politiche abitative con la speranza di invertire questa pericolosa tendenza. Tra le richieste avanzate c’è il rifinanziamento del fondo sociale per l’affitto e di quello per la morosità incolpevole, strumenti essenziali per garantire il diritto all’abitare. È importante aumentare il numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e recuperare gli stabili sfitti presenti sul territorio. Inoltre, abbiamo chiesto di realizzare residenze universitarie pubbliche nell’ambito del diritto allo studio".

Valentina Paiano