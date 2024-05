Cavallucci crede nel bis: "Città cresciuta"

La presentazione dei candidati e del programma della lista ‘Idee per Meldola. Cavallucci sindaco’ ha registrato una grande partecipazione di pubblico. Il Teatro Dragoni era pieno fino al terzo anello e gli interventi sono stati sottolineati da applausi generosi e ripetuti. Sotto la regia di Jennifer Ruffilli il sindaco uscente Roberto Cavallucci, in un intervento durato un’ora, ha rivendicato con orgoglio gli obiettivi raggiunti dalla sua amministrazione, ribadendo: "Io sono un civico e la mia sarà una lista civica anche se tutti conoscono le mie idee. Sono un uomo del centrosinistra – ha detto – e confido che la coalizione che mi ha eletto e sostenuto finora lo faccia in modo compatto anche questa volta".

Poi il primo cittadino di Meldola, il centro più importante della val Bidente ha snocciolato i risultati raggiunti: "Abbiamo intercettato ben 16 milioni per investimenti – ha precisato – a cui vanno aggiunti i 5 milioni per affrontare i danni dell’alluvione del maggio scorso. Una mole di risorse arrivate da Unione Europea, Stato, Regione e Fondazione". Un elenco lungo a partire dai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici del polo scolastico dal nido alle medie, interventi sul patrimonio architettonico come il Palazzo del Podestà (grazie alla rigenerazione urbana, che vedrà la gestione diurna dell’edificio da parte di CavaRei) e l’Arena Hesperia, oltre alla ristrutturazione parziale della Rocca.

"Siamo intervenuti su strade e ponti nel forese e nelle frazioni come a San Colombano. In particolare ricordo – ha aggiunto – i lavori alla Drudi e sulla vicina viabilità con il parcheggio alla Dozza. Abbiamo fatto diversi mutui, ma per fare i lavori servono risorse indirizzate ad opere utili come il nuovo campo di calcio o il parcheggio a fianco delle scuole elementari. Infine Cavallucci non ha mancato di presentare un corposo programma di legislatura 2025-2029 e ha voluto ringraziare gli assessori, i consiglieri, il consiglio di amministrazione dell’Istituzione Drudi, tutti coloro che lo hanno affiancato, le Istituzioni e le realtà associative del territorio che in questo viaggio hanno collaborato con la sua amministrazione.

"Mi affiancheranno in questa corsa 6 donne e 6 uomini, ognuno dei quali saprà contribuire portando competenza, professionalità ma soprattutto entusiasmo e spirito di servizio verso la nostra città. Se sarò rieletto – ha concluso – continuerò ad impegnarmi per la nostra comunità con passione e dedizione, con umiltà e ascolto, cercando di rappresentare tutti come ho fatto fino ad oggi".

La lista ‘Idee per Meldola Cavallucci sindaco’ è così composta: Andrea Canali (51 anni, ragioniere, conduce un’azienda agricola con il padre a Piandispino); Michele Drudi (51 anni, insegnante, assessore alla cultura); Paola Fabbri (71 anni, pensionata di San Colombano); Giuseppe Giardini (50 anni, artigiano); Stefania Nanni (62 anni, infermiera libera professionista); Chiara Pieraccini (34 anni, gestisce insieme alla famiglia il Bar Dozza); Giovanna Piolanti (63 anni, pensionata, già responsabile amministrativa); Alessandra Rinaldi (53 anni, ragioniera e contabile amministrativa); Tomas Rubboli (22 anni, laureato e segretario del circolo Pd di Meldola); Filippo Santolini (42 anni, architetto e assessore uscente ai lavori pubblici e all’ambiente); Giada Severi (35 anni, avvocato, impegnata nella promozione dei diritti civili) e Matteo Tesei (35 anni, ragioniere e consigliere comunale uscente, con delega allo sport).

Oggi alle 18,30 alla Mandragola di via Togliatti 3 la lista ‘Idee per Meldola. Cavallucci sindaco’ organizza l’incontro ‘Idee sostenibili per Meldola’ con il candidato e Pietro Venezia. Coordina Giuseppe Gardini.

Oscar Bandini