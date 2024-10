CavaRei, esperienza mondiale . Una pergamena dal Comune ai ragazzi del G7 sulla disabilità

Il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato una pergamena ai ragazzi della cooperativa CavaRei, in segno di riconoscimento per la loro partecipazione al primo G7 sulla disabilità, tenutosi ad Assisi dal 14 al 16 ottobre. Durante l’importnate evento internazionale, i ragazzi di Cavarei hanno gestito il bar truck ‘Chicchiamo’, preparando oltre 400 cocktail per i delegati internazionali.

"CavaRei è una delle perle della nostra rete di servizi, una ricchezza per il territorio – ha spiegato Zattini –. Noi amministratori dobbiamo ascoltare di più e imparare da voi a fare squadra". Anche Maurizia Squarzi, presidente della cooperativa, si è detta molto soddisfatta dell’esperienza: "È stato un momento unico. I ragazzi hanno offerto un servizio di altissima qualità, dimostrando che l’inclusività può andare di pari passo con la professionalità".

Al termine della cerimonia Squarzi ha omaggiato il sindaco con il francobollo celebrativo del G7, la carta di Solfagnano, che sancisce gli otto punti cardine a sostegno della disabilità, e con la maglietta di Cavarei.