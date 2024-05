Celebrazioni in onore di Sant’Ellero a Galeata: manifestazione 'Aquiloni. Colori al vento' per la pace Domenica iniziano le celebrazioni per Sant'Ellero a Galeata con la manifestazione 'Aquiloni. Colori al vento' organizzata dall'associazione Teodorico. Momenti di fede e divertimento fino al 26 maggio.