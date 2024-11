Chi si rivede Compagni di classe, che emozione

Compagni una volta, compagni per sempre. Lo dimostrano i tanti ritrovi tra chi ha condiviso i banchi di scuola e ancora oggi ritrova il piacere di trascorrere del tempo con gli amici di ieri. Oltre 50 ex studenti over 50 delle sezioni dalla A alla G dell’istituto tecnico aeronautico ‘Francesco Baracca’, diplomati agli inizi degli anni ‘90, si sono ritrovati per un fine settimana speciale all’insegna della memoria, ritrovando in un attimo le stesse risate e le stesse frasi familiari e ritrovandosi ventenni al primo ‘ciao’.

Il momento più emozionante è stato sabato mattina, quando, grazie alla disponibilità dell’istituto, di alcuni ex compagni ora impiegati nella scuola e professori in pensione, i partecipanti hanno avuto il privilegio di rientrare nei corridoi e nelle aule dove tutto era iniziato, riportando a galla forti emozioni. Uno scorcio suggestivo è stato rivedere, in una vetrina, alcuni strumenti usati negli anni passati, oggi cimeli, ma un tempo fedeli compagni di studio, esercitazioni e di volo. La serata si è conclusa in un’osteria di Forlì, una città che, se pur distante dalla casa della maggior parte degli studenti, nessuno ha mai dimenticato.

Tempo di reunion anche per gli ex alunni della 5ª C Elettrotecnici dell’istituto tecnico industriale, diplomati nel 1968, che si sono ritrovati per festeggiare il 56° anno dalla maturità e rievocare la loro storia. Nel corso della serata è ricordato anche il compagno di classe Pierluigi Fiorini, parroco di Castrocaro deceduto 10 anni fa. Oltre ai dodici ex alunni, ora ultra70enni, erano presenti anche i professori Graziella Colletto, Ermanno Sansoni e Aldo Aldini.

Si sono ritrovati, poi, gli ex alunni della scuola elementare e media di Santa Maria Nuova di Bertinoro degli anni ‘78/79. All’allegra rimpatriata ha partecipato anche la professoressa di storia dell’arte Elena Marchini.

Si sono ritrovati dopo 57 anni dal diploma gli allievi della 5ª A (indirizzo Metalmeccanica) dell’Itis di Forlì. Erano in 12 al pranzo che si è tenuto presso la Metaltempra di Forlì, azienda creata da uno degli allievi presenti al raduno.

Sono arrivati in 30 da ogni parte della Romagna per festeggiare al ‘Palazzo’ di Ridracoli i 70 anni in una affollata e piacevole reunion donne e uomini dell’annata 1954 di Santa Sofia. Un traguardo significativo che celebra non solo il passare del tempo ma anche la ricchezza di esperienze e legami che si sono creati nel corso degli anni.