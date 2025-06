L’ultimo saluto a Nuzzolo. Oggi il corteo funebre a Galeata e Santa Sofia

Oggi la comunità di Santa Sofia darà l’ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo, il trentatreenne consigliere comunale, docente all’Ipssia Angelo Vassallo di Galeata e segretario del Pd, morto domenica scorsa a Poggio alla Lastra, investito da un’auto. Un episodio che ha colpito fortemente il paese e quelli della vallata, e che ha spinto la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini a proclamare per l’intera giornata il lutto cittadino. Anche la sindaca di Galeata Francesca Pondini ha proclamato il lutto cittadino. Il feretro proveniente dalla camera mortuaria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, prima di giungere a Santa Sofia, si fermerà anche davanti all’Istituto Angelo Vassallo di Galeata in via Togliatti, dove Nuzzolo era insegnante di meccanica, per un ultimo saluto. Molti degli studenti di quinta del Vassallo hanno deciso di presentarsi agli esami di Stato vestiti a lutto, proprio in ricordo del giovane insegnante.

Dalle 10,30 al Teatro Mentore di Santa Sofia sarà allestita la camera ardente, e si potrà far visita fino alle esequie. Alle 14,30 si terrà un momento di raccoglimento e commemorazione, durante il quale rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, gli amici e tutti i suoi cari avranno l’opportunità di condividere un ricordo di Gabriele, onorandone il contributo e la forte impronta lasciata. Per quest’occasione la seduta della 3^ Commissione Consiliare del Comune di Forlì non avrà luogo, così da consentire ai consiglieri che lo desiderino di partecipare alle esequie del giovane segretario del Partito Democratico e consigliere comunale di Santa Sofia.

Inoltre, molte iniziative ricreative, culturali, spettacoli e molte attività commerciali saranno sospese o ridimensionate. Successivamente, alle 16, il corteo funebre si muoverà dal Teatro Mentore in direzione della Chiesa di Santa Lucia. Infine, il corteo accompagnerà il feretro al cimitero comunale per la tumulazione.

Oscar Bandini