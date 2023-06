Chiesa ripulita, domani torna la messa

Nel quartiere Romiti, uno dei più colpiti dall’alluvione, un segno di ripresa e speranza giunge anche dalla riapertura della chiesa che era stata invasa dal fango e che ora è stata resa nuovamente accessibile. Domani, infatti, nella chiesa di via Firenze tornerà ad essere celebrata la messa che alle 8.30 sarà presieduta dal cappellano, don Albert Essomba, e alle 11.15 dal parroco, don Loriano Valzania. Come molte zone dei Romiti anche la chiesa, l’oratorio e la canonica hanno subito in modo pesante le conseguenze dell’alluvione. "All’indomani – afferma il sacerdote – una squadra di giovani e adulti della parrocchia si è messa al lavoro per ripulire la chiesa dall’acqua e dal fango, per lavare le panche e le suppellettili". Una ditta specializzata ha completato ieri il lavoro con il lavaggio dei pavimenti. "Nel frattempo si è proceduto all’opera di pulizia dell’oratorio grazie anche, in particolare, a un gruppo di settanta volontari di Rovereto e di Carpi che nei giorni scorsi hanno prestato il loro servizio. Ora abbiamo riposto sotto il tendone quanto siamo riusciti a salvare dall’oratorio, dalla sacrestia e dalla canonica, mentre in alcune zone del cimitero non è ancora defluita l’acqua".

a. r.