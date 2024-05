Chiude punto d’aiuto. "Ma l’impegno continua"

Nell’ultimo anno, alcuni professionisti e collaboratori hanno dato assistenza gratuita a circa 200 famiglie per la richiesta di contributo di immediato sostegno (Cis), rimborsi per la perdita dell’automobile e donazioni di arredi e contributi economici per un importo complessivo, a favore delle famiglie alluvionate, che supera gli 800mila euro.

Sono questi i numeri del ’Punto alluvione di Villanova’, realtà creata in viale Bologna 307 da Loris Ceredi (nella foto), consigliere uscente e ricandidato de La Civica Forlì Cambia, di professione geometra. Un punto d’aiuto e di ascolto che dal 15 maggio ha abbassato le serrande. "Ma non cessa il sostegno alle famiglie – fa sapere Ceredi –. A seguito dell’invio di quasi la totalità dei moduli B1, relativi ai contributi Cis e per non approfittare ulteriormente della concessione gratuita dei locali e delle attrezzature, si è deciso di chiudere l’ufficio trasferendo ogni altra eventuale assistenza gratuita nei propri studi professionali".