Chiuso in centro kebab "irregolare" ’Sigilli’ dopo un blitz di vigili e Ausl

Forlì, 27 agosto 2024 – Chiuso un locale di kebab in via Fratti, vicino a piazza Venti Settembre. Provvedimento disposto dall’amministrazione comunale dopo i controlli di polizia locale e Ausl. "Diverse le irregolarità riscontrate che hanno portato al provvedimento, che verrà revocato quando il titolare dell’attività potrà dimostrare la risoluzione di tutte le carenze", si legge in una nota dell’amministrazione.

"Un sentito ringraziamento alla polizia locale per il lavoro di indagine in sinergia con l’Ausl. Abbiamo potenziato i controlli nei locali di ristorazione etnica, equiparandoli a quelli dei locali di ristorazione tradizionale italiana", dichiara Luca Bartolini, assessore alla Sicurezza del Comune di Forlì.

"Garantire il controllo affinché tutte le attività commerciali del centro storico svolgano la loro attività nel rispetto delle norme e con decoro è un elemento importante per rendere sempre più attrattivo il cuore della città", afferma Vincenzo Bongiorno, vice sindaco con delega al Centro storico.

L’amministrazione annuncia quindi l’attivazione in "alcune aree della città del cosidetto ’controllo di vicinato ’ e del ’vigile di quartiere’, già operativo da qualche mese a Ca’ Ossi.