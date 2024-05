Cia Conad, anche il 2023 in crescita. Vendite oltre i 3 miliardi di euro, occupate quasi 11.800 persone

Il 2023 è stato per Cia-Conad un anno di crescita, nonostante i pesanti effetti inflattivi che hanno impattato negativamente sul carrello. Le vendite nei supermercati hanno superato i 3,08 miliardi di euro (+11,2%). La cooperativa ha venduto merce ai propri soci per oltre 2 miliardi, con una crescita del +9,8%. Il patrimonio netto si attesta sopra quota 861 milioni di cui oltre 116 come capitale sociale. Il valore aggiunto è stato di 141,7 milioni, con la maggior parte destinata alla remunerazione dei soci imprenditori (48%), del personale (22%) e dell’azienda (16%).

Questi alcuni dei dati che saranno presentati oggi dalle 15 all’assemblea dei soci a Cesena Fiera, presenti l’amministratore delegato Luca Panzavolta e il presidente di Cia Maurizio Pelliconi, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, quello di Conad Mauro Lusetti e quello di Legacoop Romagna Paolo Lucchi.

"Il trasferimento nella nuova sede Sidera di Forlì – spiega Panzavolta – e la creazione di un nuovo logo hanno sancito l’avvio di una fase di rinnovamento della vita della cooperativa. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da sfide notevoli, dalla pandemia fino alla ripresa dell’inflazione e dei costi energetici dovuti alla situazione internazionale. Nel 2023 abbiamo poi dovuto fronteggiare l’emergenza alluvione, ma siamo riusciti a offrire un adeguato livello di servizio ai punti vendita associati e a ripartire in tempi record nei negozi colpiti, dando anche sostegno alle popolazioni: oltre 2 i milioni di euro devoluti".

Cia è una delle cinque cooperative che compongono il sistema nazionale Conad. Al 31 dicembre 2023 la rete include 264 punti vendita e 87 concept store: 27 bar e ristoranti ‘Con Sapore’, 22 parafarmacie, 24 petstore, 7 distributori di carburante e 7 negozi di ottica. La rete si estende dalla Romagna a San Marino, dalle Marche settentrionali fino a Veneto, Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia, dov’è presente anche a Milano.

Il gruppo impiega quasi 11.800 persone, con contratti a tempo indeterminato (oltre l’80%). La forza lavoro femminile è del 69% e oltre 1.800 sono i giovani sotto i 30 anni, con oltre 16.700 ore di formazione erogate. E’ fra l’altro proseguito il progetto ‘Scuola dei Mestieri’, in cui sono stati formati un centinaio di nuovi addetti per i vari reparti.

Le nuove aperture di punti vendita sono state tre, con l’inaugurazione di cinque concept tematici e 58 ristrutturazioni parziali. Il gruppo ha anche migliorato la logistica con la costruzione del magazzino di Martellago (Venezia), che sarà la sede operativa principale per il Nord Italia.

Dal punto di vista della sostenibilità la nuova palazzina Sidera a Forlì, inaugurata a novembre, è caratterizzata da soluzioni costruttive innovative, in grado di limitare i consumi e l’impatto ambientale. A dicembre Cia ha affidato anche la realizzazione di 42 impianti fotovoltaici nei punti vendita e di 3 nella rete logistica. Conad ha inoltre continuato a promuovere il progetto ‘Siamo’ coinvolgendo quasi 150 fornitori locali di filiera corta, generando un fatturato all’acquisto di oltre 45 milioni di euro e confermando l’attenzione alle proprie comunità. Le risorse destinate alle iniziative sportive, culturali, di solidarietà e salute sono state di oltre 1,3 milioni, più 5,7 milioni stanziati dai soci.

Gianni Bonali