Cimitero di Carpinello, chi si preoccupa dell’incuria?. Ci sono erba alta e distacchi di intonaci dai cornicioni

Tutte le settimane vado al cimitero di Carpinello a far visita ai miei cari nella tomba di famiglia. Ciò che ho notato è che da molto tempo non viene fatta una vera pulizia: all’interno, a fianco dei camminamenti, c’è il prato ma l’erba è diventata altissima. Inoltre (nella foto a fianco), in uno stabile è caduto a terra parte dell’intonaco: si è staccato da un cornicione. Siamo addirittura nella parte più nuova del cimitero, ma tutto questo fa dedurre che non venga controllata.

Carmen Carmellini