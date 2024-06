Cittadinanza onoraria ai Vvf: "per l’impegno nell’alluvione"

Il consiglio comunale di Civitella ha concesso la cittadinanza onoraria al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il sindaco Claudio Milandri e la sua amministrazione sono stati di parola attribuendo la massima onoreficenza cittadina ai Vigili del Fuoco che sono stati presenti nel territorio del comune sconvolto dalle frane, salvando o togliendo dall’isolamento vite umane ed animali e garantendo soccorso ed interventi sul terreno per diversi mesi.

"Ricordo bene quel periodo – commenta il sindaco Milandri –, gli eventi alluvionali del maggio 2023 che hanno colpito il territorio e che hanno provocato feriti e sfollati, nonché 150 frane solo su strade comunali ed altre nelle strade vicinali e nei terreni privati. Ma rammento pure che sono giunte nel nostro comune, nutrite squadre delle forze dell’ordine, della Protezione civile e di volontari, per liberare le persone rimaste isolate, per assistere le famiglie colpite e per prestare ogni forma di aiuto possibile".

"Tra le strutture che hanno prestato assistenza, provveduto ad aiutare i cittadini, attuato programmi di messa in sicurezza strade, raggiungere le frazioni isolate e le case ostruite – prosegue Milandri – hanno primeggiato i Vigili del Fuoco provenienti da altre province e regioni italiane: Ferrara, Piacenza, Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Verona, Belluno e il Distaccamento Volontari di Civitella (comando di Forlì-Cesena)".

Così il consiglio comunale all’unanimità ha concesso la cittadinanza onoraria con la seguente motivazione: "per la grande professionalità, l’impegno e la generosità dimostrata al Comune e alla sua Cittadinanza, in occasione dell’alluvione che ha ferito gravemente il territorio nel maggio 2023".

o. b.