Civitella, Lensi presenta la sua lista

Elezioni comunali a Civitella, Diego Lensi non molla la presa e in zona Cesarini ha presentato la lista dei candidati al consiglio comunale e il programma di legislatura. Al suo fianco ancora Emiliano Venturini dipendente alla Lauretana di Cusercoli e tra i banchi della minoranza nella legislatura che si è appena conclusa.

"La lista civica Aspettative e Certezze che candida a sindaco Diego Lensi non fa riferimento a nessuna forza politica, ma a persone provenienti da esperienze e culture diverse che si mettono a disposizione – precisa Lensi –. Il nostro è un programma fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini con l’obiettivo primario di cogliere appieno le potenzialità del sistema locale con iniziative volte a rendere il paese più vivibile ed invertire l’attuale tendenza che vede progressivamente diminuire la popolazione residente".

Lensi dopo l’esperienza di capogruppo della minoranza consigliare batte il chiodo su poche ma significative voci a partire dalle politiche sociali e considerato che la popolazione di Civitella è composta in gran parte di anziani, nonostante la positiva azione dell’Auser, è necessario rafforzare l’assistenza domiciliare insieme all’aiuto economico nei confronti dei ceti meno abbienti. Accanto alle politiche a favore degli anziani la necessità di istituire il pre scuola all’asilo dalle 7 alle 8 per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Lensi e il suo gruppo hanno sempre sollecitato anche nel passato una maggiore attenzione alle numerose frazioni e alle campagne dove il rischio spopolamento è ancora più evidente.

Oltre ai servizi di base come una viabilità decorosa sconvolta dall’alluvione, costruzione di laghetti per le aziende agricole anche i collegamenti digitali molto carenti che scoraggiano la permanenza dei più giovani. Ed ancora incentivi alla nascita delle comunità energetiche, la valorizzazione dei beni ambientali e storici come le rocche attraverso un progetto turistico integrato oltre alla riqualificazione del parco fluviale di Cusercoli. Infine attenzione alla sicurezza e al controllo delle aree degradate e maggiori controlli da parte della Polizia locale.

I candidati consiglieri sono: Emiliano Mario Venturini, impiegato; Gianluigi Cerrone, metalmeccanico; Alessandro Nanni, giardiniere; Sauro Fattini, pensionato; Elisa Venturini, impiegata; Jessica Ceccaroni, imprenditrice agricola; Angelo Ricci, artigiano; Valentina Orfei, imprenditrice edile; Elena Venturini, universitaria e Balwar Abdelkarim, operaio Gruppo Amadori. Oscar Bandini