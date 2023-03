Civitella, oltre 8,5 milioni di interventi in tre anni

di Oscar Bandini Il bilancio di previsione 2023-25 e il Piano triennale delle opere pubbliche è stato votato all’unanimità dal consiglio comunale di Civitella nei giorni scorsi senza alcun aumento della tassazione locale insieme a importanti interventi nelle scuole, negli edifici pubblici e sulla rete di strade comunali. Una prima buona notizia per i cittadini del comune bidentino, che vedranno così rimanere invariati sia l’Imu che l’addizionale Irpef (con esenzione totale fino a 10.000 euro). "Questo è stato possibile – commenta l’assessora al bilancio Sonia Torelli – attraverso un puntuale controllo di ogni voce di spesa, cercando di mantenere tuttavia le somme destinate alla copertura dei servizi ai cittadini anche se abbiamo previsto un leggero aumento rispetto al 2022 per quanto riguarda i trasferimenti all’Asp S. Vincenzo de’ Paoli che gestisce tutti i servizi sociali e che ammontano a circa 250mila euro. Complessivamente le entrate e le uscite ammontano a 5.601.954 euro ciascuna". Un bilancio sano che si basa sui trasferimenti di legge statali, tasse locali, contributi regionali, del Pnrr, ma che offre non molti margini di manovra per completare la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione, ad esempio, di emergenze architettoniche significative come il Teatro Golfarelli di Civitella e...