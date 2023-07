‘Compagni di vita’: centro d’eccellenza

Splendido traguardo per il centro cinofilo Compagni di vita di Castrocaro Terme: la struttura guidata da Monica De Stein ha ricevuto il riconoscimento di centro di formazione d’eccellenza dall’ente nazionale Opes Italia Cinofilia. L’ennesimo successo per una realtà che nel volgere di poco più di una decade è riuscita ad affermarsi ai massimi livelli, diventando punto di riferimento per tutti gli amanti dei cani e i professionisti del settore del Bel Paese. "Nostro fiore all’occhiello è il corso educatore cinofilo ciclo unico (avanzato e dog trainer) – spiega la De Stein, mezzo secolo di vita tagliato da pochi giorni e un’energia da adolescente –: lezioni che hanno come obiettivo finale non solo l’acquisizione di tutte le competenze per poter educare e addestrare il cane, ma anche quelle per insegnare".

Un aspetto spesso trascurato nei vari percorsi didattici. "Compagni di vita, grazie a uno staff di eccellenza, ha ideato negli ultimi anni un corso innovativo basato su un metodo di studio step by step, tanta pratica e tirocinio mirato agli obiettivi finali. Le lezioni inizieranno a settembre 2023, solo 4 i posti ancora liberi: per garantire un’ottima formazione abbiamo optato per il numero chiuso. Il corso è riconosciuto e rilascia crediti formativi Snaq a livello europeo e la certificazione Uni Eqf". Inoltre vengono poste le basi per le attività sportive, per avere un quadro generale della cinofilia e per dare la possibilità a chi lo desidera di specializzarsi come istruttore di disciplina sportiva". Nel centro castrocarese vanno fortissimo anche attività quali detection games, hoopers e rally obedience. E proprio quest’ultima disciplina sarà al centro di un altro corso per istruttori, che prevede 4 weekend di formazione a partire da settembre con il referente regionale Lorenzo Grisoni. Partirà invece nella primavera 2024 il corso istruttore hoopers e detection games, attività basata sul fiuto del cane: non è un caso che la campionessa italiana 2022 della specialità, Barbara Arfelli, affermatasi assieme alla sua splendida labrador Olivia, sia ‘nata’ proprio in via Vallicelli. A marzo 2024 è previsto poi per il terzo anno consecutivo il corso istruttore detection games a cura della De Stein, membro del direttivo nazionale Opes nonchè referente regionale. Tra gli altri progetti in auge a Castrocaro si segnala quello del city dog walk, volto a formare proprietari consapevoli e responsabili e a educare i cani a ‘vivere’ nei vari ambiti della quotidianità cittadina.

A settembre si concluderà il corso Dog ability assistance, iniziato a gennaio: "un percorso che ha dato le competenze ai nostri educatori per preparare i cani per la pet teraphy". A Castrocaro ogni settimana sono infine in programma allenamenti di gruppo, scuola per cuccioli e attività di educazione e addestramento su appuntamento. Per tutte le info, www.compagnidivita.it, pagine facebook o instragram del centro, tel 328.1222039.

Francesca Miccoli