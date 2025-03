Comuni ricicloni: ecco i più virtuosi

È stata presentata nel salone comunale di Forlì la diciassettesima edizione del dossier ‘Comuni ricicloni dell’Emilia-Romagna’: dati relativi al 2023 che scattano una fotografia delle realtà regionali rispetto alla gestione dei rifiuti in un rapporto presentato nell’ambito dell’Eco forum e organizzato da Legambiente. I 13 comuni del forlivese serviti da Alea Ambiente sono tra i primi della classe. Sul gradino più alto del podio a livello regionale, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti per il minor quantitativo di rifiuti prodotti, si conferma Civitella con rifiuto urbano pro capite di 319,8 kg annui. Al quarto posto si piazza Dovadola (392,1 kg per abitante) e al quinto Portico e San Benedetto (417,2 kg). Passando alla classifica dei Comuni tra i 5.000 e i 25.000 abitanti, il podio è tutto del comprensorio forlivese servito da Alea: al primo posto Predappio(345,8 kg) seguito da Forlimpopoli (374,3 kg), Meldola (392,9 kg) e Castrocaro Terme e Terra del Sole (418,8). A chiudere la classifica sono i Comuni sopra i 25.000 abitanti dove Forlì conquista il terzo posto con 479,1 kg per abitante annuo subito dopo Casalecchio di Reno (428,2 kg) e Carpi (468,7 kg) che guidano la classifica. Il dossier stila, poi, una classifica dei Comuni capoluogo per produzione pro-capite di indifferenziato dove Forlì spicca per il secondo posto (con 86,5 kg per abitante annui) subito dopo Ferrara (78,5 kg). Infine uno sguardo ai risultati medi per gestore in cui viene valutato il minor quantitativo medio di rifiuti pro capite avviato a smaltimento: Alea conquista il quarto posto con il’83% di raccolta differenziata avviata al riciclo considerando i 180.095 abitanti residenti nei 13 Comuni serviti.