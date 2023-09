Controlli e multe ai proprietari dei cani

Deiezioni dei cani, a Meldola le Guardie zoofile dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa), in accordo con l’amministrazione comunale, hanno aumentato i controlli. Visto che l’informazione tramite manifesti e volantini per informare i proprietari dei cani del regolamento comunale non aveva dato i frutti sperati già dal mese di settembre le Guardie hanno intensificato i controlli svolti in borghese, fermando e controllando chi era a passeggio col proprio cane.

"Sono state elevate diverse sanzioni, a fronte di decine di controlli effettuati– precisa il capo nucleo delle Guardie zoofile Enpa di Forlì-Cesena Andrea Mele – a coloro che risultavano privi di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e ammonendo sul rispetto delle altre regole previste dal regolamento e cioè avere con sé una bottiglietta (o altro contenitore) con acqua per sciacquare i punti ove l’animale dovesse urinare, avere con sé una museruola da fare indossare in caso di necessità, non utilizzare guinzagli aventi una lunghezza superiore a ml 1,5. Le nostre guardie – aggiunge Mele – hanno ammonito coloro che non rispettavano le regole sopra indicate sanzionando solo per l’assenza di materiale per la raccolta delle deiezioni, dal mese di ottobre la sanzione scatterà per ogni inosservanza del regolamento comunale".

Le sanzioni sono di 50 euro ad infrazione a favore della tesoreria del Comune e per avere ulteriori informazioni sul regolamento, che detta regole anche per il trasporto in auto e la detenzione a casa, è possibile consultarlo nel sito web del Comune di Meldola, chiedere informazioni presso la sede dell’Enpa a Meldola il mercoledì e il sabato dalle 16 alle 19 o al banchetto che si terrà in occasione della giornata degli animali presso il Conad il 7 ottobre dalle 9 fino a sera.

"Purtroppo la maleducazione di alcuni causa disagio a molti – conclude Mele –. Sappiamo che è fastidioso essere fermati e dover aspettare che venga controllato il microchip del cane, ma è altrettanto fastidioso vedere alcune vie e piazzette della città piene di escrementi e negozianti esasperati per il cattivo odore proveniente dai muri o dalle colonne cittadine. Ci auguriamo – conclude il capo nucleo delle Guardie zoofile Enpa di Forlì-Cesena – che questo monito serva a prevenire comportamenti incivili in caso contrario forse qualche centinaio di euro in meno nel portafoglio potrebbe educare i più recalcitranti".

Oscar Bandini