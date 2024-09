Corsi per anziani con disfagia e formazione di ’Walking leader’

La Casa della Comunità di Forlimpopoli, situata dove una volta sorgeva l’ospedale cittadino, svolge anche un importante ruolo di centro di formazione per la comunità, proprio in questi giorni sono in partenza due corsi. Il primo è dedicato agli operatori delle case residenza per anziani di Forlì e Cesena sul tema dell’alimentazione nell’anziano con disfagia. Il corso si terrà lunedì 23 settembre, dalle 9 alle 11, presso la Biblioteca della Casa di Comunità in via Duca d’Aosta, 33. "Il corso – spiegano gli organizzatori – sarà tenuto da dietisti della Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Forlì-Cesena e avrà l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti pratici per la realizzazione di un pasto adeguato in presenza di disfagia, condizione diffusa nella popolazione anziana, che interessa fino al 13% degli over 65 e oltre il 51% di quelli residenti nelle Cra, con elevato impatto sociale, sanitario ed economico". La partecipazione al corso è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata tramite l’invio della scheda di iscrizione a giulia.pieri@auslromagna.it oppure a giuseppe.rivieccio@auslromagna.it. E’ previsto un massimo di 65 partecipanti.

Il secondo corso è promosso dal Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna, ambito di Forlì - Cesena, in collaborazione con il Servizio di medicina dello sport, e consiste nella formazione gratuita per diventare ‘Walking Leader’, ovvero un conduttore di gruppi di cammino. L’obiettivo è di formare persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino con diverse caratteristiche (passo veloce, medio o lento, in piano o con dislivelli). Si terrà nella giornata di sabato 28 settembre dalle ore 9 alle 13, presso la sala polivalente della Casa della Comunità. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate, sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da ‘motivatore’ e garantisce continuità dell’attività. Si tratta di un importante appuntamento organizzato nell’ambito del piano regionale della prevenzione, per la promozione dell’attività fisica nelle comunità dell’Emilia-Romagna. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è proprio rappresentato dai gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità di incontrarsi periodicamente e svolgere delle passeggiate insieme con un passo adatto alle caratteristiche del gruppo. Per iscrizioni chiamare il 331.1371209.

Matteo Bondi