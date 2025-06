Al ‘Ridolfi’ atterra il futuro: "Aver salvato e poi valorizzato il centro Enav mossa vincente"

La sfida del futuro a Forlì si giocherà nei cieli. È quello che è emerso ieri mattina durante l’incontro che, nella sede forlivese di Enav Academy, ha segnato l’inaugurazione ufficiale della nuova piattaforma di e-learning ‘Enav Digital Academy’. Una partita che riguarderà la stessa Enav Academy, ma anche l’aeroporto Ridolfi, al quale ha dedicato una riflessione a parte Galeazzo Bignami, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

"Il sistema aeroportuale regionale è necessario – ha dichiarato Bignami, in dialogo con Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! –. Il Marconi di Bologna è vicino alla saturazione e infrastrutture come quella di Forlì sono veri e propri polmoni che un domani potranno rispondere all’aumento dei passeggeri. È necessario che Bologna sposi queste realtà per tenerle vive in prospettiva di necessità future". A questo proposito, però, Bignami ha fatto cenno anche alla "necessità di pensare a un piano infrastrutturale più complesso", in modo che gli aeroporti siano ben collegati anche con il resto del territorio, favorendo gli spostamenti dei passeggeri verso la loro destinazione.

Per quanto riguarda, invece, Enav Academy, vera protagonista della mattinata, Bignami ha voluto ricordare la crisi che, appena due anni fa, aveva rischiato di portare alla graduale dismissione della sede forlivese: un rischio che, nel suo ruolo di viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, lui stesso ha contribuito a scongiurare: "Se è stato possibile – spiega l’onorevole – è perché l’amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti, ha avuto il coraggio di ribaltare il paradigma in base al quale Enav avrebbe dovuto giocare in difesa. In questo modo ha conquistato terreno e oggi la realtà forlivese è un’eccellenza assoluta: un’accademia capace attirare decine di giovani che vogliono migliorare qui le loro competenze professionali".

Un’importanza, quella di Enav Academy, ribadita più volte durante l’incontro, e già in apertura dalle autorità cittadine: il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini. "Circa il tema della formazione – ha cominciato Zattini – si prospetta un grande futuro in città. Con la Fondazione Carisp abbiamo costituito la Fondazione Mercury proprio nell’ottica di far diventare Forlì la città del volo, ponendola al centro dei percorsi di innovazione, ricerca e studio, in condivisione con tutti gli altri attori coinvolti. Insieme si fa il futuro".

Gardini parte a sua volta ricordando il periodo buio in cui l’accademia ha rischiato di dover lasciare Forlì: "Due anni fa, sempre in questa sede, eravamo tutti entusiasti, perché Enav ci ha garantito che avrebbe continuato a giocare qui la sua sfida. Ora questo è un distretto non solo del volo, ma dello spazio. La Fondazione è socia di Enav, felice di investire sulle competenze e su un centro dove i giovani vengono per aumentare il proprio bagaglio". Poi anche lui si sofferma sulla Fondazione Mercury, ente di partecipazione senza scopo di lucro nato dal sodalizio tra Fondazione Carisp e Comune con l’obiettivo di consolidare e far crescere il polo tecnologico aerospaziale forlivese: "Mercury è l’impegno che ci consente di guardare oltre e produrre un risultato concreto. Forlì può diventare la città delle competenze: siamo sulla buona strada e dobbiamo trovare forza ed energia per continuare su questo percorso".