Avis, stasera prima camminata notturna

Con l’arrivo dell’estate a Castrocaro Terme e Terra del Sole ripartono le camminate notturne organizzate dalla locale sezione dell’Avis ‘Donato Donatini’. Stasera la prima delle escursioni sotto le stelle con destinazione l’eremo di Montepaolo. Il ritrovo è fissato per le 19.45 davanti all’ingresso principale delle Terme, un quarto d’ora più tardi la partenza. È possibile aggregarsi al gruppo anche a Bagnolo, dove è previsto il passaggio alle 20.40. Nel piazzale della chiesa sarà allestito un punto per il ristoro, offerto da Enrico del Conad di via del lavoro. Chi lo desidera potrà ricevere la benedizione di gruppo. Per info, tel. 335.6096269 (Roberto).