Corso Mazzini. Sabato i cani protagonisti

Torna sabato, dalle 10.30 alle 18.30, ‘A spasso con fido’, la passeggiata lungo corso Mazzini con gli amici a quattro zampe. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è promossa dall’associazione ‘Idee in corso’, nata nel 2019, per migliorare la qualità di vita dei residenti e dei lavoratori del quartiere San Pietro.

In questi anni, numerosi sono stati gli eventi organizzati dall’ente per riavvicinare i cittadini al centro storico come il progetto ‘Particolari’, dove residenti e botteghe hanno aperto le loro porte per un giorno, e le cene di vicinato dove la parola d’ordine è conoscersi e stare insieme. "‘A spasso con fido’ – spiega Donatella Piccioni, consigliera dell’associazione (nella foto, a destra, insieme alla presidente Flavia Foglietta) – è una giornata dedicata al benessere del cane e della sua vita in città. Abbiamo previsto vari momenti anche con esperti del settore che possono dare suggerimenti e consigli utili per i nostri amici a quattro zampe". Corso Mazzini sabato pomeriggio sarà, quindi, costellato di stand, food truck per il pranzo e laboratori per bambini.

In programma tre conferenze al mattino: alle 10.30, ‘La potenza dell’olfatto’ dove gli operatori del centro cinofilo ‘Compagni di vita’ mostreranno diverse attività per allenare il naso del cane; alle 11, ‘Giocare con il cane: gli sport cinofili adatti a tutti’ con l’istruttrice Ambra Masacci; infine, alle 11.30, ‘Il rapporto uomo-cane: dalla conoscenza e il rispetto delle diversità alla relazione nelle attività di cura’ con gli educatori del centro cinofilo Dog Galaxy.

"L’intento dell’associazione – continua la consigliera – è quello di creare iniziative che possano mettere in rete varie realtà del territorio e incentivare la vita in centro. Infatti, collaboriamo spesso con Regnoli 41, Pensiero e azione e il Comitato per la fame nel mondo". Dopo la pausa pranzo con lo street food si riparte alle 14.30 con esibizioni di giocoleria a cavallo con l’associazione ‘Raggio di sole’. Allo stesso orario è prevista l’apertura delle iscrizioni alla passeggiata (massimo 40 partecipanti) che prenderà il via alle 15. Una giuria decreterà la coppia cane-umano più simpatica.

Alle 17, un’altra esibizione dei ragazzi del maneggio allieterà grandi e piccini. Alle 17.30, verranno proclamati i vincitori dei concorsi fotografici, ‘Buffi amici animali’ e ‘L’alluvione dal punto di vista dei nostri amici a quattro zampe’, e della passeggiata. Per tutta la giornata, lungo corso Mazzini, sarà possibile ammirare la mostra delle foto in gara. Durante l’iniziativa sono previsti gadget per tutti i partecipanti. Per informazioni: 338.3033190 – 345.2747503.

Valentina Paiano