"Così via Regnoli si è rilanciata"

La libreria di Francesco Romagnoli è un’istituzione di via Giorgio Regnoli, una delle vie del centro con meno vetrine sfitte: "Qui Freak of Nature ha colpito poco – conferma –, ci sono pochi spazi ancora liberi". Fino a non troppo tempo fa questa "era una via problematica, poi è stato fatto molto per ridarle vita. È stato importante i lavoro dell’associazione ‘Regnoli 41’ che organizza tante attività che hanno saputo rilanciare la zona, invogliando anche gli investimenti da parte di chi ha voluto aprire qui". Non mancano le note dolenti: "Rispetto a qualche anno fa, è cambiato il modo di vivere il centro. Nelle feste appena trascorse il passeggio è stato inferiore rispetto agli anni scorsi".