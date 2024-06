Cusercoli, pronto a riaprire il distributore

Buone notizie in arrivo per chi percorre quotidianamente la trafficata e pericolosa provinciale Bidentina: il distributore di Cusercoli è stato acquisito dall’azienda Trussardi Petroli Sppa di Bergamo e sarà riaperto. A confermare la notizia è il sindaco di Civitella Claudio Milandri. "Ho preso da alcune settimane i contatti con i proprietari – precisa – e posso assicurare che l’azienda bergamasca è attiva nella vendita e nel trasporto di carburanti. Fondata da Pietro Trussardi nel lontano 1950 e in seguito acquisita nel 1972 dalla famiglia Ferremi, ha mantenuto lo storico nome, simbolo di tradizione e affidabilità. La gestione dal 2012, dopo la morte di Luigi Ferremi, è passata ai figli già inseriti da tempo nell’impresa. Un’azienda solida che vende ogni anno 60 milioni di litri di carburante".

"Faranno un intervento importante – aggiunge il primo cittadino – con la drastica sostituzione degli erogatori, la pompa di Gpl sarà trasferita sotto una pensilina e dopo la realizzazione dell’impiantistica sotterranea, sarà inserita anche una nuova pompa che eroga gasolio ecologico". E proprio la mancanza lungo la Bidentina di un distributore di Gpl era diventata un problema serio per tutti coloro che avevano acquistato auto a gas e che erano costretti a recarsi a fare rifornimento a Meldola-Carpena o a Bagno di Romagna affrontando i tornanti del Passo del Carnaio. Una situazione che penalizzava centinaia di automobilisti dei tre Comuni della val Bidente, che negli anni scorsi hanno acquistato auto o mezzi commerciali a gpl, soluzione spinta dagli incentivi governativi e delle stesse case automobilistiche proprio per il minore impatto a livello ecologico del gpl e dello stesso gas metano rispetto al diesel e alla benzina. In attesa del via libera, nell’area di Cusercoli è già stata eseguita una manutenzione ordinaria dell’area a fianco della provinciale Bidentina che era in stato di abbandono e, dopo l’acquisizione di tutti i permessi e delle autorizzazione da parte dell’Utif, partiranno i lavori per i quali serviranno circa 2 mesi.

"Al momento non si può definire la tempistica, ma aggiungo che sarà effettuato anche un restyling completo del bar ‘Le Capanne’ e, in una seconda fase, ci sarà anche la collaborazione con ‘Retitalia’, una delle realtà più innovative e dinamiche del mercato dove operano anche noti gruppi petroliferi". Nel frattempo i nuovi proprietari hanno aperto un bando per la gestione dell’impianto con la selezione dei candidati. Per chi fosse interessato: trussardipetroli@trussardipetroli.it – 035.317555.

Oscar Bandini