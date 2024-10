Daniela Saragoni (FdI): "L’ente sia vicino ai cittadini"

Fa parte della pattuglia dei 12 consiglieri provinciali eletti domenica anche l’avvocato Daniela Saragoni, consigliera comunale di Forlì del gruppo di Fratelli d’Italia.

Saragoni, da un consigliere provinciale il suo partito passa a tre: come valuta questo risultato?

"Vuol dire che stiamo lavorando bene: dobbiamo essere grati alla nostra presidente, Alice Buonguerrieri, e a Luca Bartolini: si tratta di un lavoro corale".

È stata la seconda con più preferenze, come si sente?

"Provo soddisfazione, significa che ho la fiducia delle persone con cui collaboro, oltre ad avere avuto voti anche da consiglieri di altri comuni. Cercherò di essere all’altezza e meritevole della loro fiducia. Soprattutto spero di essere utile anche per quei territori che non sono rappresentati. Mi metto a disposizione".

Le Province, come istituzione, hanno vissuto varie vicissitudini negli ultimi anni, a un certo punto stavano per essere cancellate. Pensa che l’ente resti importante?

"Ci sono situazioni che vanno gestite in maniera più ampia rispetto al singolo Comune e la Provincia in questo senso può essere molto utile. Bisogna poi che ci sia la volontà di tutti di perseguire il bene di tutta la comunità. Dobbiamo tutti mettere da parte le bandiere di partito e pensare di più al bene dei cittadini".

Luca Bartolini di Fratelli d’Italia ha accusato il presidente della Provincia Enzo Lattuca di usare l’ente "come sezione del Pd".

"Sul Polo H non ho elementi specifici per esprimere un parere tecnico. Vorrei però dire che la Provincia non dovrebbe essere un ente divisivo, ma di unione di tutti i territori".

Siederà con lei nei banchi dell’opposizione anche Marco Catalano, suo compagno di partito fino a un mese fa.

"Siamo amici e colleghi, c’è grande stima tra di noi e sono contenta di affrontare questo nuovo compito con lui".

Matteo Bondi