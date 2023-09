Dedicato alla Romagna: "Dopo l’alluvione c’è bisogno più che mai di Buon Vivere"

Il Festival del Buon Vivere 2023, giunto alla 14ª edizione, sarà dedicato alla Romagna e al suo territorio colpito dall’alluvione. Il titolo ’Ecologia delle relazioni. “La Mí Tëra’ propone la solidarietà e lo sviluppo sostenibile come le uniche prospettive per un futuro migliore per il pianeta. "Quest’anno mettiamo al centro le realtà del nostro territorio – spiega l’ideatrice Monica Fantini – come consuetudine da sempre del festival, con i tanti esempi di coraggio e impegno delle persone che hanno affrontato la tragedia dell’alluvione e ora vivono le diverse emergenze ancora in atto. Vogliamo quindi tenere alta l’attenzione sui cambiamenti climatici e sugli importanti interscambi di cui si deve comporre il tessuto sociale per definirsi sostenibile: l’ecologia delle relazioni. Dobbiamo tutelare l’ambiente e prenderci cura delle persone, facendo crescere la nostra sensibilità sociale".

Il sindaco Gian Luca Zattini elogia la manifestazione che "sosteniamo a tutti livelli, soprattutto in un momento come questo, in cui è necessario ridare una prospettiva di vita a tante famiglie forlivesi colpite duramente dall’alluvione. Plaudo in particolare alle iniziative che coinvolgono le scuole e i giovani, che sono un elemento centrale della nostra società e che dopo il Covid e la tragedia del 16 maggio scorso hanno bisogno di tranquillità e di sostegno. Anticipo che nei prossimi giorni, a proposito di opportunità e prospettive future, sarà ufficiale la nascita del corso di laurea in ingegneria navale in un territorio come il nostro che vede aziende del settore nautico come la Ferretti leader mondiali. Noi come Comune ci siamo e gli incontri proposti, con personaggi e relatori prestigiosi, sono di alto livello".

Andrea Corsini, assessore regionale al turismo mette in luce come "la Romagna abbia saputo reagire all’alluvione con grande determinazione e resilienza. Un territorio che ha bisogno di essere aiutato e sostenuto e che, nei prossimi giorni, vedrà arrivare le prime risorse pubbliche. La manifestazione affronta con giornalisti, scrittori e artisti anche i problemi legati al cambiamento climatico e la ricerca di uno sviluppo più sostenibile, in un format come quello del festival che sta riscuotendo grande successo in tutta la regione". Patrizia Graziani, consigliera della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, rimarca come "le associazioni saranno le protagoniste dell’evento in una gara di solidarietà che vedrà una raccolta fondi a favore dei cittadini che hanno subito danni dall’evento del maggio scorso. Ma anche i bambini, durante il festival, nel chiostro del San Domenico, avranno l’occasione di vivere momenti divertenti e formativi frequentando laboratori musicali, teatrali e di fumetto, con spettacoli e animazioni".