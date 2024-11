Nel mese di novembre il mercato di Campagna Amica di Forlì, situato in viale dell’Appennino, continua ad accogliere il pubblico ogni venerdì e sabato mattina dalle 8 alle 13.30, celebrando i prodotti locali e la dieta mediterranea, simbolo di un’alimentazione sana e genuina. Questa serie di eventi sarà un’opportunità per scoprire le eccellenze agricole del territorio, con degustazioni, fiere e appuntamenti speciali. Domani si parte con una gustosa degustazione di caldarroste dell’Azienda Agricola Sartoni Vittoriano, ideale per riscoprire i sapori autunnali. Venerdì prossimo, invece, la degustazione sarà a base di spremuta d’arancia dell’azienda agricola Pasquale Russo.