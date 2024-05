Derby 2.0: nuova sfida per il centro sportivo

All’affacciarsi dell’estate, riparte la stagione del centro sportivo Derby 2.0 di Castrocaro. Una struttura rinnovata negli impianti, in parte ‘vandalizzati’ dall’alluvione, e nella compagine societaria. Al timone due sodalizi che opereranno in stretta collaborazione: Derby 2.0 asd, formato dalla chioccia del gruppo e socio della prima ora Claudio ‘Cado’ Agnoletti e da Michele Conti, che cureranno la gestione dei campi; quindi la Derby Village snc, composta da Manuel Salvatore e Jacopo Berti, rispettivamente legale rappresentante e direttore commerciale. Questi ultimi, appena 22enni, alla prima esperienza imprenditoriale di rilievo. La struttura comprende un campo da calcio a 5 coperto, uno polivalente calcio a 5 - tennis, e il nuovissimo impianto da padel, inaugurato venerdì alla presenza del sindaco Francesco Billi e dell’assessore allo sport Massimo Paolini. "A breve verrà valorizzato il campo da tennis con reti e pali nuovi, più avanti si realizzerà un campo da basket 3 contro 3 e verrà rifatto il campo da beach volley, totalmente danneggiato dall’esondazione del maggio 2023" spiegano Cado e Manuel. Nel centro il binomio sport e convivialità sarà favorito dall’organizzazione di eventi, a partire dalle serate in musica con i dj Pitar e Paganini. "Quest’anno la postazione sarà spostata verso il fiume. Il mercoledì a cadenza quindicinale tornerà Sangrillà – aggiunge Cado –. E la settimana in cui non festeggeremo noi si farà baldoria in fortezza".

Si potranno inoltre seguire gli Europei di calcio nei tre maxischermi dislocati in altrettante postazioni. E per chi ama stare in relax all’aria aperta, magari profittando del sole per un po’ di tintarella, ci sono le nuovissime sdraio. Torna anche la piccola ristorazione con la tradizionale pinsa, gli affettati e i fritti. Il Derby è aperto dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 16 all’1, il venerdì e sabato dalle 16 alle 2.30. I campi possono invece essere prenotati anche di mattina (dalle 9 all’1, indipendentemente dall’orario di apertura del centro) tramite l’app sportclubby ed eventualmente su whatsapp. Su prenotazione di organizzano feste di fine anno scolastico, di compleanno, meeting e cene aziendali. Per info e prenotazioni, tel. Manuel (392.5161729), Jacopo (334.1731564), Michele (320.4172650).

Francesca Miccoli