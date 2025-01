Domani in scena storie di lupi, tra capretti e nonnine furbe

Come da tradizione, il Teatro Diego Fabbri di Forlì festeggia l’Epifania all’insegna del Family, portando in scena, domani alle 11, ’Il lupo e i sette capretti’ della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri interpretata da Danilo Conti e Antonella Piroli. Una favola raccontata con l’ausilio di grandi pupazzi e oggetti per tutti i bambini, le bambine e le loro famiglie. La rassegna Family è organizzata in collaborazione con il Centro Famiglie della Romagna Forlivese. Ingresso gratuito. Il teatro aprirà alle ore 10. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it.

A Santa Sofia, invece, va in scena domani alle 16 ‘Cappuccetto e la nonna’ al Teatro Mentore di Santa Sofia, in collaborazione con il Cif. Lo spettacolo è di Giallo Mare Minimal teatro, con Vania Pucci e Adriana Zamboni: una rilettura di Cappuccetto Rosso, con una scenografia in divenire, costruita in diretta da un’artista con la lavagna luminosa. "Una nonnina nella sua casetta dal tetto rosso insegna alla piccola Cappuccetto – spiega la Compagnia – come difendersi dal lupo per diventare grande, perché la nonna lo sa che il lupo ci prova sempre, è stata anche lei una piccola Cappuccetto. La nonna organizza una scuola nel bosco per Cappuccetti ma anche per anatrini, porcellini e caprettini, insomma per tutti quelli che possono avere a che fare con il lupo. Bisogna riconoscere i lupi e scacciarli per attraversare il bosco in santa pace. La nonna all’apparenza innocua, gentile e sbadata si rivelerà molto agile e furba, una cacciatrice di lupi". Al termine la Befana del Cif donerà una calza a tutti i bambini. Ingresso 7 euro, gratuito sotto i 3 anni. I bambini dovranno essere accompagnati. Prenotazione obbligatoria: 348.5194348.